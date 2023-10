Fondazione Puccini rescinde contratto con Futura S&S, manca Durc

La Fondazione Puccini ha confermato la rescissione del contratto con Futura S&S, che ha fornito il servizio di steward a teatro per la passata stagione lirica. I giovani impiegati dall’azienda devono ricevere ancora parte dello stipendio, ma finché l’impresa non presenterà un regolare Durc sulle contribuzioni il Festival non potrà pagare le fatture in scadenza.