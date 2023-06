Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sostiene 119 progetti nella Versilia

Oltre due milioni di euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per sostenere 119 progetti della provincia che hanno partecipato al “Bando Welfare e Comunità”. Dietro ognuno di questi progetti si storie: alcune proseguono, altre iniziano. Le storie legate all’associazione Fiore di Loto di Camaiore, impegnata nell’inclusione di persone che per problemi di salute mentale, disabilità o di dipendenze che rischiano di vivere ai margini; ma anche quelle legate alla casa di riposo Sacro Cuore di Gesù, da tutti conosciuta come ‘I poveri vecchi’. E poi le iniziative della cooperativa Cassiopea di Seravezza, ideate per intercettare i giovani in situazione di fragilità, offrendo loro un luogo dove potersi incontrare ed trovare un supporto psico-educativo, ma anche risorse per l’acquisto di mezzi necessari alla nostra sicurezza e salute, come nel caso della Misericordia di Camaiore e Lido, della Croce Verde di Lido o della Pubblica assistenza di Stazzema. Fino ai progetti che crescono di anno in anno, come le attività della Fondazione “Mare Oltre“ con il catamarano Elianto, progettato per abbattare le barriere e far vivere a tutti la navigazione.