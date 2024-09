Focette Zucchi nuovo presidente della Pro Loco

La Pro Focette volta pagina e supera lo scossone post-dimissioni del presidente uscente Tino Grittini. L’assemblea di sabato ha decretato l’elezione del direttivo per il 2025-2026 e del nuovo presidente Rodolfo Zucchi, titolare da 27 anni dell’hotel “Oceano“ con la moglie Simona Benzio nonché vice presidente della Coalve. Di origini romane, Zucchi ha deciso di prendere questo impegno per migliorare l’approccio generale dell’associazione. "La precedente gestione non ha brillato granché – spiega – ma ora è tempo di guardare avanti. Ero già in prima linea da alcuni anni insieme a mia moglie, vedi le ’battaglie’ contro i rumori delle discoteche a suon di esposti. Ritengo che Focette sia stata un po’ dimenticata dal Comune, per questo metto in cima alle priorità la riasfaltatura di via Cavour, il ’salotto’ della frazione, sempre più piena di dossi e dissesti. Un’altra cosa importante è il rifacimento e abbellimento del lungomare, magari come a Forte dove c’è una pista per i pedoni e una per bici e monopattini. Vogliamo aumentare anche gli iscritti, ad oggi circa 70. Presto incontrerò il sindaco".

Direttivo completato dal vice presidente Giorgio Bartoli e dai consiglieri Paola Campioni, Francesco Lemmetti, Stefania Goti, Patrizia Evangelisti e Gian Luca Gemignani.

Daniele Masseglia