Fissati per oggi i funerali dell’architetto Edmondo Nardini

Sono fissati per questo pomeriggio alle 15,30 in Sant’Ermete i funerali di Edmondo Nardini. L’architetto che ha segnato la rinascita della Marguttiana è scomparso nei giorni scorsi a 85 anni e l’edizione 2023 dell’iniziativa sarà dedicata proprio a lui, che fino all’ultimo ha voluto seguire l’organizzazione e il coinvolgimento degli artisti. "Un grande presidente che ha rilanciato la Marguttiana di Forte internazionalizzandola – è il messaggio del consiglio direttivo dell’associazione che fu fondata 61 anni fa dai creativi del Quarto Platano – grazie Edmondo, a nome di tutti gli artisti associati e del consiglio direttivo da te presieduto". Nardini dagli inizi degli anni Duemila ha infatti restituito smalto alla rassegna artistica che ogni estate viene ospitata in via Pascoli, creando collegamenti culturali con Dubai e sostenendo l’associazione I colori della pace che ha fatto realizzare disegni dai bambini di tutto il mondo. Lui stesso era un artista, con forte inclinazione verso la pittura e negli ultimi tempi si cimentava con una particolare tecnica utilizzando anche la sabbia.