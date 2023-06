Fischio d’inizio al Bresciani Via ai lavori per lo stadio

di Martina Del Chicca

È partito il conto alla rovescia: cinquecentoquaranta giorni. Cinquecentotrentanove oggi. Questo è il tempo che adesso (almeno sulla carta) separa Viareggio dalla riapertura dello stadio. Da un nuovo fischio di inizio. Ieri mattina infatti, a cinque anni esatti da quando il “Torquato Bresciani“ venne chiuso dalla Commissione di vigilanza per motivi di sicurezza (era giugno 2018), la ditta Costigliola di Milano, che si è aggiudicata l’appalto per la ristrutturazione dell’impianto di via Trieste, ha aperto il cantiere.

Primo passo per i lavori da 10milioni di euro, finanziati per metà con risorse proprie del Comune e per metà con i fondi del piano Pnrr, che restituiranno il nuovo stadio, realizzato su progetto dell’architetto Giuseppe De Martino dello studio Sportium di Milano, alla comunità sportiva. "A questo punto – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Federico Pierucci – contiamo di poterlo inaugurare, e riaprire, per dicembre 2024 o, al più tardi, entro gennaio del 2025. Rispettando così i tempi prefissati".

L’impianto, al termine del maxi piano di rifacimento, sarà omologato per partite fino alla Lega Pro, "ma qualora il Viareggio dovesse riuscire a raggiungere vette più alte, visto che la nostra amministrazione non pone un limite ai sogni, grazie al sistema di ampliamento modulare delle tribune sarà possibile ampliare l’omologazione per partite fino alla serie B".

L’intervento sarà suddiviso in due lotti, "entrambi già finanziati". "Il primo lotto, quello appena cominciato – dice Pierucci, entrando nel dettaglio –, è strutturale. E dunque riguarderà la ristrutturazione delle tribune, delle gradinate, gli spogliatoi, la cintura che delimita l’impianto...". Il progetto, firmato dall’architetto Di Martino prevede il rifacimento degli ingressi, mentre il retro delle tribune sarà rivestito e le scale esterne di collegamento demolite e ricostruite. La tribuna coperta sarà riorganizzata per ospitare al suo interno spazi pubblici per nuove attività, anche museali, e servizi rivolti alla collettività e alle famiglie. Complessivamente l’impianto avrà una capienza, a sedere, di 3720 posti: con 1980 sedute nella tribuna coperta e 1740 nella gradinata scoperta, con tre “moduli” da 580.

A lavori già avviati il comune procederà dunque con l’affidamento degli interventi per il secondo lotto: "Vale a dire quelli per la realizzazione del campo da gioco, e quindi della pista e delle pedane in tartan per l’atletica leggera. Perché l’obiettivo – conclude Pierucci – è riportare i grandi eventi sportivi sotto i pini del Bresciani. A cominciare con la Viareggio Cup 2025".