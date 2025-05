"Finalmente si muove qualcosa. Ed è agile, concreto e necessario"

"La Toscana ha bisogno di governo". Ad affermarlo è "L’altra Toscana, coordinamento liste civiche", e lo fa attraverso un articolato intervento. "La politica tradizionale, quella dei partiti, oggi assomiglia sempre di più a grandi navi: pesanti, ingombranti, lente nelle manovre. Passano più tempo a discutere al loro interno che a guardare fuori. Serve un’eternità per decidere una rotta, e spesso non è neanche quella giusta.

Nel frattempo, in Toscana, tante imbarcazioni più leggere e agili stanno navigando da tempo. Sono amministrazioni civiche, nate dal basso, che ogni giorno governano i propri territori con competenza, visione e un contatto diretto con le comunità. Sono donne e uomini liberi che non rispondono a logiche di partito, ma ai bisogni reali dei cittadini. Cantieri aperti, sostegno concreto a chi è in difficoltà, attenzione quotidiana all’ambiente in cui viviamo: queste sono le scelte che accomunano le esperienze civiche in Toscana. Scelte che non fanno rumore ma fanno la differenza. E oggi queste esperienze stanno tracciando una rotta comune grazie al coordinamento dell’Altra Toscana.

Un progetto che non nasce nei salotti romani o nelle segreterie di partito, ma sui marciapiedi rifatti, nei municipi risanati, nei piani urbanistici aggiornati, nei servizi sociali che funzionano, nella qualità della vita che migliora un passo alla volta. Il civismo in Toscana non è più una parentesi: è una rete viva, solida, credibile, che già oggi governa con efficacia in tante realtà. è un modello che unisce, non divide. Che agisce, non promette. Che ascolta, non impone. E soprattutto: è un modello pronto. Perché mentre le grandi navi sono ancora ferme in porto a discutere di alleanze e poltrone, noi siamo già in mare, con la bussola puntata sul futuro e la responsabilità di chi ha dimostrato di saper governare davvero. La Toscana ha bisogno di governo. Non di parole, ma di risposte. Non di tatticismi, ma di lavoro. E noi siamo pronti a fare la nostra parte, con concretezza, passione e libertà.