Libri in farmacia. Il nuovo progetto ideato dal Fienile

Se leggere è una cura per l’animo quale posto può essere più adatto della farmacia per abbinare al benessere del corpo quello del cuore e della mente? E così ecco realizzato l’abbinamento grazie alla Biblioteca di Quartiere circolo Il Fienile che attraverso Vittoriano Palmerini, camaiorese, (nella foto) che ha tenuto a battesimo la biblioteca, che sta per compiere un compleanno importante, con una grossa donazione, è stato e fautore e tramite del nuovo progetto. Vittoriano Palmerini ha trovato un accordo con la farmacia n.1 di Camaiore. La farmacia ha messo a disposizione dedella Biblioteca uno spazio nel quale sono stati collocati dei libri. Così i clienti della farmacia che sono appassionati di lettura possono prendere un libro leggerlo, riportarlo e magari portarne un altro in loro possesso con il quale scambiarlo o donarne altri: è nato una sorta di "dna" della mente che si allena con la lettura. L’iniziativa può andare incontro anche a quelle persone che purtroppo non possono permettersi di comprare un libro. Il progetto è partito da pochi giorni e ha già avuto molti ammiratori così non è escluso che altre farmacie di Camaiore aderiscano all’idea di trovare uno spazio dedicato alla lettura per i loro clienti: da cosa nasce cosa, dalla generosità di Vittoriano Palmerini e della Biblioteca di Quartiere circolo il Fienile è nata questa idea: la salute del corpo abbinata alla salute della mente. Non è poco e dona una piccola felicità.

Maria Nudi