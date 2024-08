Fiera di San Lorenzo. Stasera show pirotecnico

Pirotecnica conclusione della festa patronale di San Lorenzo, promossa da Comune, Pro Loco e Fondazione Terre Medicee. Oggi infatti secondo giorno della festa di San Lorenzo: si comincia alle 9 con la fiera e il mercatino dell’artigianato, alle 19 l’appuntamento con la tombola in piazza Carducci e dalle 19.30 alla mezzanotte ancora la fiera di beneficenza al Delatre. Alle 19.30 l’apertura dello stand gastronomico per quanti vogliono conoscere le prelibatezze locali, sempre sul piazzale della Misericordia, e alle 21 la musica con il concerto della Filarmonica di Riomagno che si esibirà sul sagrato del Duomo. Concluderà i due giorni di festa lo spettacolo dei fuochi d’artificio, alle 22.45 dalla passerella medicea, location confermata anche quest’anno in quanto garantisce la necessaria sicurezza.

"Una fiera che quest’anno vede un’importante sperimentazione - spiega Adamo Bernardi, assessore al commercio - ossia l’estensione della fiera a pieno regime su entrambi i giorni. La sera della vigilia assistevamo talvolta a diverse assenze, quest’anno invece gli espositori hanno accolto la richiesta ad essere presenti in modo massiccio per entrambe le giornate. Una soluzione che va ovviamente a migliorare la qualità della fiera e l’offerta garantita ai numerosi visitatori attesi all’evento. Ringraziamo la Pro Loco di Seravezza per la grande collaborazione e le associazioni QuercetArte e Rilax per la presenza ai mercatini dell’artigianato".

Per raggiungere Seravezza senza incorrere in problemi di parcheggio, si può usufruire del servizio navetta gratuito che sarà in funzione dalle 18.30 alla mezzanotte. Una soluzione che consente di lasciare il proprio mezzo nel parcheggio del terminal della stazione ferroviaria di Querceta e raggiungere così comodamente il capoluogo. In occasione della festa patronale oggi rimarranno chiusi tutti gli uffici in municipio. Altra informazione utile è quella inerente il servizio di Ersu: nell’area interessata dalla fiera, tutte le tipologie di rifiuti ossia quelli relativi alle utenze domestiche (organico) e quelli delle utenze commerciali (organico, vetro e carta) dovranno essere esposti entro le 5.30 del mattino, in quanto il servizio inizierà alle 6. Ersu consiglia pertanto il conferimento dei rifiuti la sera precedente.