Fiera di San Francesco. Vittoria Apuana in festa. Tra mercatini, sapori e il concerto serale

Si accende di tradizione Vittoria Apuana che festeggia il suo patrono ospitando la tradizionale Festa di San Francesco, evento sostenuto e patrocinato dal Comune di Forte dei Marmi. A partire dalle 8 fino alle 22 si terrà la fiera lungo la via Padre Ignazio da Carrara, con decine di stand a cui parteciperanno ambulanti, coltivatori diretti e hobbisti artigiani, e saranno presenti spazi con laboratori per bambini, grazie anche alla collaborazione con Cia, Associazione Apuan Eventi, Pro Loco città di Forte dei Marmi APS e Occhio del Riciclone Toscana Associazione No Profit. Non mancherà il tradizionale pranzo di solidarietà, imbandito dalle 12.30 in via Trieste nella sede della Misericordia: previsti in menù antipasto misto toscano, gnocchetti salsiccia e peperoni, risotto ai funghi porcini, stracotto di manzo con verdure saltate e patate al forno, dolce, acqua e caffè a 25 euro a persona (info e prenotazioni allo 0584 752149). Dalle 15 sul sagrato della chiesa saranno invece nominati i vincitori del concorso “Un disegno per Francesco”, il premio dedicato ai bambini delle scuole primarie di Forte dei Marmi, organizzato dal Comitato di Vittoria Apuana, che ha fatto ripartire il progetto, con il sostegno e il patrocinio del Comune e la collaborazione della parrocchia di Santa Maria Assunta e San Francesco e altre associazioni locali. Proprio nei giorni scorsi tutti gli elaborati degli alunni sono rimasti esposti all’interno della chiesa con artistiche rappresentazioni ispirate proprio alla figura di San Francesco. A concludere la serata, alle 21 nella Chiesa ci sarà il concerto dell’Orchestra Domenico Scarlatti, che sotto la direzione di Pasquale Menchise e la partecipazione della solista Alice Michahelles, si esibirà in un programma variegato e ricercato, in cui spiccano i nomi di Donizetti, Mozart, Rossini e Shostakovich. L’ingresso è libero.

In occasione della Festa di San Francesco saranno effettuate modifiche alla viabilità. In particolare stamani dalle 7 fino al termine della fiera, sarà istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, nelle seguenti vie: ambo i lati in via Padre Ignazio da Carrara, tra la via Gorizia e la piazza Lido Poli con l’intera pedonalizzazione del tratto; in via Gorizia, nei tratti compresi tra le seguenti strade: sul lato mare, da via Padre Ignazio da Carrara a via Rossetti e Bandini; lato monti, da via Padre Ignazio da Carrara alla prima laterale in destra. Ad ogni modo, le zone soggette a divieto di sosta, saranno segnalate 48 ore prima dell’inizio del divieto, mediante segnaletica mobile.

Francesca Navari