Festival sul Lago. Un fine settimana nell’Antica Roma

Dopo una lunga pausa, Massaciuccoli torna protagonista del cartellone degli eventi con il "Festival dell’Antica Roma", in programma il prossimo fine settimana (22-23 giugno) nell’area del centro polivalente ’Coccobrillo’. L’evento è organizzato del Gruppo Archeologico Massarosese e dal ’Teseo Tesei’.

Due giorni "all’insegna di sapori, odori ed esperienze che permetteranno ai presenti di vivere una giornata nell’Antica Roma – spiega Carlo Cortopassi, vicepresidente del Gam –; un’occasione unica per entrare davvero nella storia, grazie anche ai tanti gruppi di rievocazione che abbiamo chiamato e che hanno risposto con entusiamo. Il programma? È ricchissimo, ma non voglio fare spoiler".

E in effetti, in appena due giorni – sabato dalle 17 alle 23; domenica dalle 10 alle 22,30 – sono state condensate qualcosa come una trentina di attività e laboratori, segno di un entusiasmo incredibile. E pure di una bella sinergia: "Per avere il supporto di gruppi e associazioni del territorio è bastato alzare il telefono – sottolinea Maria Cristina Olivieri del ’Teseo Tesei’ –; non si contano coloro che ci stanno aiutando nella parte organizzativa".

Soddisfatta anche l’amministrazione, che tramite la sindaca Simona Barsotti e il delegato alla cultura Adolfo Del Soldato ha sottolineato la sua volontà di sostenere la manifestazione dal punto di vista organizzativo, in attesa di avere le risorse necessarie per non dover più ’esternalizzare’ al volontariato. "Abbiamo detto che non ci saremmo mai tirati indietro dall’aiutare chi prova a fare qualcosa – sottolinea l’assessore al turismo Fabio Zinzio – e posso dire a ragion veduta che abbiamo mantenuto l’impegno preso con il territorio".

DanMan