Festival Libropolis. Dibattiti e idee in Sant’Agostino

Oggi è l’ultimo giorno per mantenersi “Infedeli alla linea” e partecipare a Libropolis, il festival di editoria e giornalismo che da sette anni anima la Piccola Atene. Oggi, nel magnifico complesso di Sant’Agostino sono in programma nuovi duelli, polemiche e dibattiti senza esclusione di colpi. La giornata si apre alle 10 con "L’Italia del miracolo", un viaggio nelle biografie di grandi personaggi della cultura, dell’imprenditoria e della storia. Alle 11 spazio all’Intervista a Chat Gpt, un duello post-moderno tra uomo e macchina. La mattinata proseguirà con il dialogo tra Lorenzo Vitelli (Gog Edizioni), Ivelise Perniola e Valerio Trapasso su "Mario Appignani. Cavallo pazzo e situazionista"; gli incontri di Davide Brullo con Valerio Valentini su "L’ultimo maledetto" e con Fabrizio Sabbatini e Alessandro Ceni su "Un raggio di oscurità"; si chiude alle 12.15 con Stenio Solinas e Roberto Alfatti in conversazione intorno a "Sei ore a perdere".

Il pomeriggio inizierà alle 15 con il "Processo alla femmina", e continua col dialogo tra Gian Micalessin e Marco Valle intorno al libro "Patria senza mare". Alice Mentana e Dario Fabbri, alle 16, presentano l’ultimo numero della rivista di geopolitica Domino, mentre alle 16.30 è atteso il duello "Conservare o progredire" con Marcello Veneziani e Luca Ricolfi. Di rilievo anche gli incontri delle 15 con Geminello Alvi e il suo "Io, Virgiglio" e alle 16.30 "Insolita Lucca", con Franco Cardini e Alessandro Bedini. La giornata si chiude alle 17 con Luciano Tirinnanzi e Giorgio Arfaras parleranno di Xi Jinping, alle 17.30 sarà al centro il Kazakistan e alle 18 "L’ultima guerra vs Europa" contro Adolfo Morganti e Gianandrea Gaiani.