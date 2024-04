Festival La Versiliana. Comicità con Canini riflessioni di Bruzzone e l’omaggio a Mina

Dalla comicità travolgente dei giovanissimi talenti del palcoscenico come Jonathan Canini e Filippo Caccamo, a quella dell’ esordiente toscano Shamzy, alle profonde riflessioni sulla violenza di genere della criminologa Roberta Bruzzone, a quelle sull’intelligenza linguistica di Paolo Borzacchiello, fino al grande concerto con 200 musicisti in scena per Carmina Burana e Bolero e al concerto recital in omaggio a Mina di Silvia Mezzanotte. Il cartellone del 45° Festival La Versiliana firmato da Massimo Martini, torna ancora a disvelarsi per comporre il fittissimo programma di quasi 50 spettacoli in scena per questa stagione estiva. "Il Festival – spiega Martini – si distingue principalmente per due caratteristiche: l’ampiezza della programmazione e la sua eterogeneità. Così anche quest’anno abbiamo ricercato spettacoli molto diversi tra loro, capaci di attrarre un pubblico diversificato sia per età che per interessi, ma che si distinguono per essere accomunati dalla qualità come unico comune denominatore".

Si esibirà per la prima volta sul palco Andrea di Raimo, in arte Shamzy, toscano doc, poco più che ventenne, che è riuscito a scalare in breve tempo le classifiche dei più famosi Tik Toker Italiani, con ben oltre 1 milione di followers: alle sue esilaranti gag che spopolano sui sociali si potrà assistere il 26 luglio quando porterà alla Versiliana il suo primo spettacolo teatrale “A casa mia”. Sarà un atteso ritorno quello di Jonathan Canini, reduce dal grande successo raccolto in Versiliana nella passata edizione. Il giovane attore toscano sarà protagonista con la sua comicità il 30 luglio con “Vado a vivere con me” (regia di Walter Santillo). Tornerà in Versiliana anche l’ironia di Filippo Caccamo artista lodigiano in scena il 3 agosto col suo nuovo spettacolo tutto da ridere “Le Filippiche” che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico.

Prima volta sul palco del grande teatro della Versiliana per la più celebre criminologa italiana Roberta Bruzzone da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne , in scena con il suo spettacolo “Favole da incubo” (28 luglio); prima volta anche per Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica, studioso e divulgatore di tutto ciò che riguarda le interazioni umane e il linguaggio che porterà in scena il suo “Bada a come parli” ( 6 agosto) , spettacolo esclusivo e divertente in cui spiegherà il funzionamento delle parole e dell’effetto che fanno su noi e sugli altri.

Ecco poi la musica nel cartellone del 45° Festival: ai concerti già annunciati si aggiungono due grandi classici della musica di tutti i tempi come Bolero e Carmina Burana (5 agosto) con la maestosa compagine musicale composta da ben 200 musicisti tra orchestra e coro dell’ Ensemble Symphony Orchestra & Choir diretta da Giacomo Loprieno ed al concerto recital in omaggio a Mina affidato alla versatile voce di Silvia Mezzanotte dal titolo “Vorrei che fosse amore” accompagnata dall’ensemble tutto al femminile Le Muse in scena il 4 agosto. Questi eventi si aggiungono alle presenze già annunciate di Giovanni Scifoni in “Fra’. San Francesco, la superstar del medioevo” (17 luglio) , Jack Savoretti (31 luglio), Ermal Meta (11 agosto), Andrea Pucci (16 e 17 agosto), il musical Flashdance ( 19 agosto), Francesco De Gregori ( 21 agosto), Fiorella Mannoia (23 agosto), ma il cartellone del 45° Festival La Versiliana riserverà ancora tante altre sorprese. I biglietti già in vendita su Ticketone e alla biglietteria del Teatro Comunale di Pietrasanta (oggi e domani dalle 17 alle 19); 8 aprile dalle 17 alle 21; 15 e 16 aprile dalle 17 alle 19; 17 aprile dalle 17 alle 21.