Festival di Burlamacco, trionfa Daniele Toscano nel ricordo di Biagini

Viareggio, 29 gennaio 2024 - Daniele Toscano con ‘Amarti’, di Andrea Giulio Ciaramitaro, Luca Del Carlo e Massimo Domenici, vince la 18esima edizione del Festival di Burlamacco. Una edizione straordinaria per canzoni, musiche e testi che resterà nella storia per il toccante ricordo di Daniele Biagini. “Il migliore, anzi il più grande di tutti. Colui che ha portato in alto il nome della musica carnevalesca viareggina con il suo talento. Colui che ha trasmesso solo amore a tutti noi”. E ‘Solo Amore’, l’ultima canzone scritta dal Maestro è stata la vera colonna sonora di una due giorni in cui la sua figura è stata omaggiata a più riprese, tanto da dare l’impressione ai presenti (teatro Jenco sold out per tutte e due le sere) che Daniele fosse realmente sul palco. C ome avrebbero voluto tutti a iniziare dagli organizzatori e presentatori del Festival, Andrea Paci, Lorenzo Ghiselli, Luca e Leonardo Bonuccelli, Marco Martinelli, Viola Paci, Massimo Ghiselli.

I Carnevalari hanno commosso, quando con il meedley di Lorenzo Ghiselli, Andrea De Nisco, Lorenzo Biagini, Massimo Domenici, Valentina Lottini e Daniele Toscano, hanno riproposto i più grandi successi di Daniele, hanno emozionato con il toccante monologo di Lorenzo Ghiselli, che è riuscito, impeccabilmente e straordinariamente, a parafrasare il ‘Qualcuno era comunista’ di Gaber nel ‘Qualcuno era un musicista del Carnevale’ riportando un piccolo pezzo di storia vissuta di ciascuno degli autori del Carnevale. Fra i tanti ricordi, le lacrime, gli applausi, la standing ovation in ricordo di Daniele, anche il riferimento all’occasione persa del titolo di canzone ufficiale per ‘Solo Amore’ “che - ha detto Luca Bonuccelli - dobbiamo riproporre in ogni occasione possibile”.

Ovviamente ampio spazio alla musica, quella made in Viareggio ma non solo. C’è stata una sorta di discoteca quando, per entrambe le sere, Matteo Cima e Damian Daniro da Los Realejos in Tenerife hanno presentato la ballata ‘Juntos’ siglando l’accordo fra Carnevalari e Carnevale di Tenerife (suggellato con uno scambio di doni ed un dipinto raffigurante Daniele e realizzato da Daniele Mannini).

La giuria, presieduta da Loris Marchi, alla fine ha premiato Daniele Toscano, voce calda, chiara, forte ed al quinto successo, e capace di domare il testo poetico di ‘Amarti’, al secondo posto il trio Alberto Martinelli, Andrea De Nisco e Lorenzo Biagini con ‘Dedica’ di De Nisco e Paolinelli, al terzo ‘Con Noi’ di e con Matteo Cima, entrambi pezzi profondi e dedicati a Biagini. Premio Tony Filippini (interpretazione) a C eleste Di Stefano per ‘Dedicata’, premio Pierino Ghilarducci (testo) a Tommaso Lucchesi e Maria Maddalena Adorni per ‘Mentre aspetto che ritorni’ e premio Aurora Francesconi (performance) a Lorenzo Ghiselli. ‘È solo amore che vive dentro l’anima. Storie di meravigliose melodie...’. Ciao Daniele.