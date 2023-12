Festival di Burlamacco. Le 16 canzoni in finale

Sono state scelte, tra le 26 proposte arrivate, le canzoni che accederanno alla fase finale del Festival di Burlamacco, e allo spettacolo in programma venerdì 26 e sabato 27 gennaio, alle 21,15, sulle tavole del Teatro Jenco.

Questi i brani selezionati: “Amarti” (Ciaramitaro-Del Carlo - Domenici) canta Daniele Toscano; “Aspettando il sole” (Lucchesi-Madonna) canta Francesco Bertuccelli; “Avanti maschere” (Ferri-Tuccori-Volpi) canta Alberto Volpi; “Carnevale in the World” (Petrucci) canta Nicola Petrucci; “Come vita in un fiore” (Grossi-Lucchesi) canta Chiara Arduini; “Con noi” (Cima) canta Matteo Cima; “Dedica” (Biagini- De Nisco-Martinelli-Paolinelli) cantano Lorenzo Biagini, Andrea De Nisco, Alberto Martinelli; “Dedicata” (Domenici-Simonini) canta Celeste Di Stefano; “Fenomeni da baraccone” (Casani-Dati) cantano Simone Casani e Leonardo Dati; “L’aquilone (Picciù)” (Sacchi) cantano i Posalfiasco; “Libero” (Ciaramitaro - Del Carlo) canta Lucio Miele; “Mentre aspetto che ritorni” (Adorni-Grossi-Lucchesi) cantano Maria Maddalena Adorni, Sara Lazzarini, Valentina Lottini; “Sogni in cartapesta” (Salvati) cantano Valentina Perella e Cristiano Salvati; “Un attimo di eternità” (Ferri-Tuccori-Volpi) canta Alessandro Ferri; “Un carro ti darà” (Domenici) canta Massimo Domenici; “Viareggio balla” (Bertuccelli-Paolinelli-Pasquinucci) canta Massimiliano Marchetti.

Nel tradizionale cd, il cui ricavato sarà devoluto al progetto benefico sposato dai Carnevalari, oltre alle canzoni finaliste saranno inseriti anche altri quattro brani.