Festival della lirica . Artisti alle Scuderie

Dai grandi teatri italiani e internazionali al Teatro Scuderie Granducali. Sono numerosi gli artisti che hanno aderito alla stagione concertistica promossa dal Circolo versiliese Amici della lirica “Giacomo Puccini”. Un debutto della lirica a Seravezza in forma più stabile, grazie all’impegno del neonato Circolo che sta muovendo grandi passi, con una rassegna degna di nota. Il debutto è previsto il 16 ottobre (alle 21) con un concerto interamente dedicato a Giacomo Puccini. Complessivamente sono sei gli appuntamenti, dopo quello di apertura della rassegna, il sipario delle Scuderie Granducali si aprirà anche il 14 novembre, il 14 dicembre, il 4 e 21 gennaio e il 14 febbraio. A caratterizzare questa novità sono i nomi coinvolti in questo progetto, dal tenore Amadi Lagha reduce dal Festival Pucciniano al mezzosoprano Marina Comparato, abituata a calcare il palco del San Carlo di Napoli, la Scala di Milano, il Teatro Real di Madrid e, ancora, il soprano Mariangela Sicilia di recente in diretta Rai dall’Arena di Verona o il baritono Luca Micheletti, prossimo a debuttare al Metropolitan di New York, dal tenore Didier Pieri al baritono Sergio Bologna e alla pianista Silvia Gasperini. A tirare le fila tra i grandi artisti è Anna Barsi, anima del Circolo fondato quest’anno con un gruppo di appassionati di musica lirica e classica. I biglietti avranno un costo di 25 euro, 20 euro per i soci del Circolo. Per acquisti e prenotazioni si possono chiamare i numeri 348 7646117 (Anna Barsi) e 347 4372227 (Giorgio Passetti).