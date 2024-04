Feste in spiaggia, occhio alle multe. La giunta aumenta gli importi

Sforamenti di orario, date fuori dal calendario consentito, presenza di più di 40 persone, assenza o difformità legate alla richiesta di autorizzazione. E poi spettacoli pirotecnici e intrattenimenti che vadano oltre la semplice cena, in cui al limite è ammesso solo un eventuale sottofondo musicale. Una parola sola: occhio alle sanzioni. La giunta anche quest’anno ha disposto infatti regolamentazioni ben precise nei confronti delle aperture serali estive effettuate dagli stabilimenti balneari. Fissando, nella seduta di venerdì, gli importi in misura ridotta – aumentandoli – delle multe previste per chi dovesse trasgredire una delle nove situazioni indicate nella delibera. Che è un po’ un replay di quanto avvenuto nelle ultime stagioni.

Il via libera riguarda la bozza di ordinanza in merito alla disciplina delle aperture serali negli stabilimenti balneari per la stagione estiva 2024 per lo svolgimento di cene o feste con contestuale somministrazione di alimenti e bevande. Il primo elemento è rivolto al periodo in cui si potrà effettuare l’apertura serale, ossia dal 1° maggio al 22 settembre: chi sgarra pagherà una sanzione pecuniaria in misura ridotta pari a 490 euro. Analoga multa verrà elevata nel caso in cui si superi il limite massimo di 40 partecipanti, pur avendo presentato apposita comunicazione al Comune. E sarà sempre pari a 490 euro la sanzione prevista in altri tre casi: non aver presentato apposita comunicazione al Comune (tramite pec alla polizia municipale, con le modalità e nei termini indicati dall’ordinanza), tardiva o erronea presentazione della richiesta e in caso di seconda violazione della stessa natura (cena o festa fuori del periodo consentito, superamento limite 40 partecipanti e mancata o difforme presentazione della comunicazione al Comune).

La lista delle violazioni che non saranno ammesse include infine la multa di 450 euro per il mancato rispetto dell’orario previsto per le aperture serali (cioè dalla chiusura dello stabilimento balneare fino all’1,30), di 490 euro in caso di spettacoli o trattenimenti pubblici, di 450 euro in presenza di spettacoli pirotecnici rumorosi, e infine di 490 euro in caso di installazione di strutture o arredi in difformità da quanto stabilito nell’ordinanza firmata dal sindaco Bruno Murzi. Un tema molto sentito, quello delle feste serali in spiaggia, che nelle ultime due stagioni balneari si è tradotto in alcune decine di multe a carico di chi non ha rispettato l’ordinanza.

Daniele Masseglia