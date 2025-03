Festa tra le nuvole. Rita 80 primavere si lancia dall’aereo

SERAVEZZA

Ottanta primavere e non sentirle anzi festeggiare ottanta anni, ma solo sulla carta di identità, perché Rita Mariani, docente in pensione, residente nel comune di Seravezza, ha festeggiato il compleanno sfidando ogni stereotipo legato agli anni dimostrando che oggi il tempo che passa è solo un dato anagrafico: si è lanciata con il paracadute da un’altezza di 4mila metri, del resto è una docente di educazione fisica in pensione, vorrà pur di dire qualcosa. Rita Mariani ha realizzato questo desiderio grazie alla collaborazione della scuola di paracadutismo di Tassignano, nel comune di Capannori, dove è arrivata accompagnata dai figli Stefano e Valeria. A Tassignano c’era il nipote. Un’ esperienza da record resa più complicata anche dalle condizioni atmosferiche, forti raffiche di vento: un’autentica "botta" di adrenalina. Del resto Rita Mariani non ama stare seduta sul divano: ha giornate ricche di impegni e alcune volte gioca a Burraco con le amiche di una vita.