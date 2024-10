Festa a sorpresa per Lippi, presenti tutti i campioni del mondo 2006. L’ex ct si commuove

Viareggio, 9 ottobre 2024 – Un vero e proprio salto indietro nel tempo, a quelle notte magiche dei Mondiali 2006 in Germania e al trionfo degli azzurri a Berlino. Il Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio ieri sera ha ospitato una riunione unica, capitanata dall’ex ct viareggino Marcello Lippi di quel team che ha fatto sognare l’Italia del calcio.

La festa a sorpresa per Marcello Lippi con tutti gli azzurri campioni del mondo 2006 (Foto dal profilo Instagram di Massimo Oddo)

Con una serata a sorpresa dedicata a Lippi, si sono ritrovati tutti i giocatori di allora: Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Rino Gattuso, Simone Barone, Andrea Pirlo, Luca Toni, Daniele De Rossi, Gigi Buffon, Alberto Gilardino, Cristian Zaccardo, Simone Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Marco Amelia.

Luca Toni e Andrea Pirlo alla festa per Lippi

L'occasione, organizzata in gran segreto da Davide Lippi, figlio di Marcello, ha regalato una serata indimenticabile a cui non sono mancati anche Giancarlo Abete, presidente della Figc, l'ex portiere Ivano Bordon che dal 2004 al 2006 segui' Lippi nello staff tecnico della Nazionale azzurra e Daniele Pradè, attuale direttore sportivo della Fiorentina. Anche l'amico Renato Zero non è voluto mancare a quella storica conviviale dal sapore amarcord.

Gennaro Gattuso e Gianluigi Buffon alla cena

Lippi si è commosso entrando nel salone e ritrovando i compagni di avventura di allora: li ha abbracciati uno ad uno e tutti insieme hanno intonato l'inno d'Italia mentre venivano proiettate immagini dell'indimenticabile successo sportivo targato 2006. La serata si è poi conclusa con una cena firmata dallo chef pluristellato Giuseppe Mancino: a conclusione una torta alta 1 metro e 20 centimetri e di 60 centimetri di diametro che ha riprodotto esattamente la Coppa del Mondo con incisi tutti i nomi dei campioni.