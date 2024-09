La famiglia Buffon: chi sono i genitori e le sorelle

Massa Carrara, 30 settembre 2024 – C’erano le sorelle Veronica e Guendalina con le loro famiglie insieme ai genitori Maria Stella e Adriano. Il matrimonio di Gianluigi Buffon con Ilaria D’Amico è stata un’occasione in più per far ritrovare una famiglia molto unita. Quella del portiere appunto, che ha voluto parenti e amici per il sì con la giornalista e presentatrice. Una famiglia di grandissimi sportivi.

Gigi e Ilaria, i dettagli delle nozze

Tutti, oltre a Gianluigi, hanno militato in squadre sportive o infranto record. Maria Stella Masocco, la madre del portiere, è stata un grande nome dell’ateltica, in particolare nel lancio del peso. Nel 1971 portò l’argento all’Italia nei Giochi del Mediterraneo. Il suo record italiano, ottenuto in Toscana, ha resistito fino alla fine degli Anni Ottanta.

Anche il padre di Gigi, Adriano, è stato un campione di lancio del peso nella categoria juniores. E’ stato un insegnante di educazione fisica. Ha sempre seguito il figlio, fin dalle categorie giovanili. Ha sempre raccontato come fosse sicuro che il ragazzo, un giorno, sarebbe arrivato sul tetto del mondo. E in questi ultimi vent’anni di emozioni, di alti e bassi, ne ha vissuti. Dalla vittoria nel Mondiale 2006 alle finali di Champions con la Juventus.

Da sinistra Gigi Buffon, la sorella Guendalina, Ilaria d'Amico, l'altra sorella Veronica. Nella foto a fianco i coniugi Buffon

Gigi Buffon ha due sorelle, Veronica e Guendalina. Entrambe sono state pallavoliste. Veronica ha giocato nella squadra della sua città, Carrara, dove ha esordito in Serie A. Ha poi militato in varie altre squadre tra cui Busto Arsizio. Si è ritirata dai campi nei primi anni Duemila. E’ sposata con un altro sportivo. Si tratta di Stefano Turi, attuale giocatore del Derthona, in Serie D. Turi, ex calciatore, ha militato anche nella Carrarese.

Anche Guendalina Buffon è stata una pallavolista di alto livello. Negli anni Novanta ha vinto diversi trofei, tra cui una Coppa Italia con Perugia e la Coppa Campioni nel 1996 con Matera. Si è ritirata dalle scene sportive nel 2001. “Sono la sorella maggiore, per Gigi sono stata un po’ come una mamma, ero io a spingere il passeggino – ha raccontato la donna in un’intervista al Corriere della Sera – Adesso Gigi è un mito del calcio, ma io lo ricordo ancora nelle giovanili, quando non giocava in porta, con le guance rosse e i capelli a porcospino”. Guendalina Buffon ha parlato anche della cognata Ilaria D’Amico: “Sento più lei che mio fratello – dice – Gigi ha voluto farmela conoscere prima degli altri. Ero imbarazzata, li invitai a cena. E’ stata una bellissima sorpresa. E’ una donna di buon senso, di grande intelligenza”.

La famiglia possiede l’Hotel Stella della Versilia, ai Ronchi, Marina di Massa. Oltre allo stabilimento balneare La Romanina, che si trova sempre in zona. Proprio alla Romanina si è svolta la festa della domenica del matrimonio, dopo la cerimonia civile di sabato a Lucca.