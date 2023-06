Festa di Sant’Antonio Tornano le celebrazioni Sarà issata la Bandiera Blu

La benedizione del mare spostata la sera e la collocazione della Bandiera Blu sul pennone all’ingresso del pontile saranno le principali novità della tradizionale festa di Sant’Antonio, patrono di Marina, in agenda martedì. I preparativi a Tonfano vanno avanti da giorni trattandosi di una ricorrenza da sempre molto sentita oltre che suggestiva, basti pensare al corteo dei patini illuminati, fino alla processione con la statua del santo e altri momenti a cui parteciperanno numerose associazioni insieme alle istituzioni.

La lunga giornata dedicata al patrono partirà alle 10 in piazzetta Amadei, davanti all’ingresso del pontile, quando la Bandiera Blu verrà issata sul pennone alla presenza di autorità civili e militari. "Il vessillo è un riconoscimento internazionale – sottolinea il sindaco e assessore al turismo Alberto Giovannetti – per tutte quelle componenti che fanno della nostra Marina una delle località balneari più ambite in Italia: dalla qualità delle acque all’accessibilità dei servizi, l’accoglienza, la gestione ambientale della spiaggia, la sicurezza per i bagnanti, fino a un’adeguata percentuale di allacci fognari presenti sull’intero territorio comunale". Alle 11, nella parrocchia di Tonfano, seguirà la messa solenne presieduta dall’arcivescovo Giovanni Santucci e accompagnata dalla scuola di canto “Sant’Antonio“ di Marina di Pietrasanta. Dalla chiesa della frazione, alle 21, partirà poi la tradizionale processione con la statua del santo: da via Duca della Vittoria a via Donizetti, poi attraversamento di piazza XXIV Maggio e viale Roma per arrestarsi alla sommità del pontile. Qui ci sarà la benedizione del mare – che non avverrà di pomeriggio come in passato – delle imbarcazioni e della corona di fiori in omaggio ai caduti in mare. Una “flotta” di patini illuminati, infine, eseguirà una serie di evoluzioni intorno alla statua in bronzo del santo realizzata dall’artista Novello Finotti. Il corteo si rimetterà quindi in cammino per raccogliersi in piazza XXIV Maggio dove il gruppo bandistico allieterà i presenti e verranno distribuiti i panini benedetti. Le iniziative sono a cura della parrocchia di Sant’Antonio in collaborazione con Capitaneria di porto di Viareggio, assobalneari di Marina di Pietrasanta, club Velico, Amici del pontile e Misericordia di Tonfano, con il supporto dell’amministrazione comunale.

Daniele Masseglia