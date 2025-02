Festa di Carnevale con la "Giarrettiera Piccante"

Domani dalle 20.30 alla Costa dei Barbari il Club Italiano del Peperoncino è pronto per l’edizione 2025 de "La Giarrettiera Piccante". Torna la festa in maschera più piccante della Versilia, protagonista sua maestà il peperoncino che per chi vorrà accompagnerà ogni portata del menu. Musica grazie alle note e alla voce di Claudio DoReMi con l’aiuto di Andrea Montaresi, presentatore e giornalista. Sarà premiata la maschera più originale e la giarrettiera più creativa con un momento unico e originale sarà l’occasione per celebrare il passaggio di titolo nella "carriera piccante" per gli iscritti al Club Italiano Peperoncino (Cip). "Una serata di leggerezza in un periodo in cui siamo stressati e preoccupati", dice Onorato Spagnoli, presidente del Cip (nella foto).