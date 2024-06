Ferragamo in Versilia: apre una boutique a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi (Lucca), 19 giugno 2024 – Ferragamo apre una nuova boutique a Forte dei Marmi dedicata alle collezioni donna e uomo. Per il negozio sono state scelte pareti in marmorino beige chiaro, i pavimenti e i soffitti sono color crema mentre lastre di marmo Calacatta Copper e un grande specchio sono racchiusi da cornici in bronzo, asciutte e lineari.

Ferragamo ha aperto nel fondo ex Balenciaga in via Carducci proprio nel cuore del Forte: in realtà la presenza della linea made in Italy non è una novità visto che Ferragamo già nel 2021 ha aperto un punto vendita stagionale in via Spinetti quando Trussardi lasciò.