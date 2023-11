"Fermare l’emergenza partendo dalle scuole"

Anche il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, segretario dell’ufficio di presidenza della Camera, prende una posizione netta sulla violenza di genere. "Abbiamo tutti una responsabilità – commenta –, quella di combattere fino in fondo quella che sta diventando una vera e propria emergenza sociale. Le nostre figlie, moglie, mammi, sorelle non saranno al sicuro finché non saremo in grado di prevenire e fermare anche l’ultima mano assassina. E per farlo, dobbiamo partire dall’educazione nelle scuole, dal ruolo fondamentale della famiglia e delle istituzioni, da una parità di genere reale e tangibile nel mondo economico e del lavoro. Perché non dimentichiamo che dietro alla violenza fisica si cela spesso una dipendenza economica, che ostacola ogni possibile via di fuga per le vittime, legandole in modo indissolubile a chi le costringe quotidianamente a subire violenze".

Il deputato di Fdi si focalizza sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sull’emergenza per tutto l’anno. E sul bisogno di iniziare a cambiare le carte in tavola. "Come? Cambiando la mentalità soprattutto maschile, e stravolgendo i vecchi preconcetti iniziando dalle basi, dall’educazione nelle scuole e dal ruolo fondamentale della famiglia; realizzando un’educazione sentimentale e sessuale che porti il maschio all’accettazione dell’altro come libertà, e non come oggetto. Proprio in questi giorni, un passo avanti è stato fatto in Parlamento, dove il Senato ha approvato il testo del ddl Roccella con le nuove misure di contrasto alla violenza di genere".