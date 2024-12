Ferito in un incidente il gestore di un bar. Plauso ai soccorritori

Brutto incidente per Lupo Bartoli (nella foto), titolare del bar “Pietrasantese“ in piazza Duomo. La mattina di Natale, verso le 7, mentre si stava recando al lavoro ha perso il controllo dello scooter ed è cascato sulla Sarzanese riportando varie ferite al volto, "Vorrei fare un ringraziamento speciale a tutto il reparto del pronto soccorso – scrive il padre Michele – per la cura, l’attenzione e la gentilezza con cui accolgono i pazienti. Con tutto quello che si legge oggi sugli ospedali li definirei degli ’angeli’. Sono situazioni che fanno riflettere, specie a Natale. Ho trovato persone gentili e dolci nel modo in cui trattano gli anziani e tutti gli altri pazienti. Un grazie speciale al dottor Stefano Ferrari per come si è preso di cura di mio figlio, sono sicuro che è così con tutti. So che vorrebbe lasciare l’ospedale ’Versilia’: spero non succeda, sarebbe una grande perdita".