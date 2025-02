FdI si spacca per la presidenza. Belli e Staccioli si sfidano al voto

E’ sfida a due per la presidenza del circolo di Fratelli d’Italia del Forte. Sabato all’hotel 1908 è infatti fissato il congresso comunale del partito con due candidati per sostituire l’uscente Silla Silvestri: in lizza Davide Belli e Marina Staccioli. Il primo sarebbe stato indicato dallo stesso Silvestri come naturale successore, mentre Staccioli (già membro nazionale Fdi, responsabile regionale dei dipartimenti, membro del provinciale e consigliera comunale a Stazzema) avrebbe manifestato l’intenzione di scendere in campo successivamente, creando un colpo di scena tra i meloniani. Quando ormai i giochi parevano fatti, avrebbe ufficializzato la propria scelta di proporsi al voto in un incontro informale al Caffè Roma a cui sarebbero stati presenti anche i due assessori FdI, Massimo Lucchesi e Graziella Polacci.

L’assemblea aprirà sabato dalle 10 alle 12 con il dibattito al quale parteciperanno anche l’onorevole Riccardo Zucconi e il capogruppo FdI in Regione Vittorio Fantozzi; nel pomeriggio le votazioni per eleggere il nuovo presidente della sezione che conta 120 iscritti. Con un testa a testa che, appunto, oltre ad aver spaccato il fronte, si preannuncia avvincente visto che sia Belli che Staccioli hanno raccolto a proprio sostegno una quarantina di firme.

Cede il passo dunque Silvestri, nel partito da 10 anni come coordinatore e da 5 anche presidente del circolo di Forte da lui stesso creato (al tempo proprio assieme alla Staccioli). "Ho deciso di non ricandidarmi dopo tanti anni e grosse soddisfazioni – evidenzia Silla Silvestri – visto che ho portato il partito dal 4% al 39,9%: il 90% è merito di Giorgia Meloni ma anche un po’ mio per la crescita sul territorio. Speravo di lasciare con una candidatura unica e avevo proposto Davide Belli per continuità col mio pensiero, per il sostegno che ha sempre manifestato al sindaco Murzi visto che in passato era nella sua lista e per il suo equilibrio. Ho collaborato con lui nel cda di Villa Bertelli e negli ultimi 3 anni nel coordinamento di partito ho visto il grande impegno che mette in ogni attività. Siamo un partito democratico, Staccioli ha deciso di scendere in campo per le sue personali e legittime ambizioni e quindi andremo al voto con due differenti candidati".

Francesca Navari