Farmacie comunali. Nuovi servizi attivi

Le farmacie comunali di Forte dei Marmi assicurano da oggi un nuovo servizio per tutti gli utenti interessati, andando ad ampliare così l’offerta al territorio: l’autoanalisi su sangue capillare per la determinazione dei livelli plasmatici di colesterolo totale, glicemia, trigliceridi, emogoblina ed assetto lipidico.

Tutti i test sono effettuati dal personale a disposizione semplicemente e in modo rapidissimo prelevando una goccia di sangue dal polpastrello in modo indolore e il risultato è assicurato in pochi minuti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: Farmacia Comunale n.1 Vittoria Apuana 0584-752130, Farmacia Comunale n. 2 Vaiana 0584-89403.