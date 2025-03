Farmacia e Rotary donano prodotti per i più bisognosi

Unire le forze per aiutare il prossimo. È questo lo spirito della sinergia che vede protagonisti l’Azienda speciale farmaceutica e il Rotary Club Viareggio Versilia, reduci da un bel gesto di generosità nei confronti dell’associazione "Azzurra", impegnata da oltre due lustri a distribuire generi alimentari ai cittadini che versano in maggior difficoltà economica. Il frutto di questo lavoro in tandem sono gli oltre 170 prodotti, tra farmaci di più ampio uso come tachipirina e integratori e altri di igiene personale come spazzolini da denti e dentifrici, consegnati ieri mattina ad "Azzurra" alla sede della farmacia comunale, in zona Conad (nella foto). La corposa donazione è frutto infatti delle "Giornate di raccolta del farmaco" che per la prima volta si sono svolte alla struttura dopo essere state promosse dalla direzione aziendale e coordinate dal Rotary.

Alla simbolica cerimonia di consegna dei prodotti erano presenti il sindaco Alberto Giovannetti, il presidente dell’Azienda speciale farmaceutica Gianluca Duranti e il direttore Davide Marchi, il prefetto del Rotary Roberta Billi e una rappresentanza dell’associazione "Azzurra" guidata da Mario Giannelli e Giancarlo Bertoni. Quest’ultimi, insieme ai propri volontari, hanno seguito sul campo le giornate di raccolta. Il primo cittadino, nel ringraziare tutti i protagonisti dell’iniziativa, ha ricordato l’intensa attività dell’associazione, che oltre alle famiglie di Pietrasanta ne assiste diverse anche in comuni vicini come Seravezza, Stazzema e Montignoso, e ha infine espresso la sua personale gratitudine al Rotary e allo staff della farmacia per la vicinanza concreta alle fasce più fragili della comunità.