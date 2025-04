Farmacia da record. Scontrini decuplicati con la nuova sede

Quello della farmacia comunale è un segno "più" inarrestabile che abbraccia entrambi i binari della struttura sull’Aurelia. Da un parte i numeri da capogiro di scontrini e fatturato: dall’aprile 2018, quando fu inaugurata la nuova sede lasciando quella storica di Porta a Lucca, gli affari sono decuplicati. Dall’altra i nuovi servizi presi a modello anche dall’università di Pisa. La facoltà di Farmacia giorni fa ha accolto infatti Gianluca Duranti, presidente dell’Azienda speciale farmaceutica, e Nicola Posa, esperto di marketing a cui l’azienda ha assegnato la riorganizzazione della farmacia (a partire dall’esposizione sugli scaffali) per una lezione speciale da impartire a 15 laureandi.

"Posa, il cui lavoro è iniziato a ottobre e finirà a giugno – spiega Duranti – ha spiegato ai laureandi come deve funzionare la farmacia con i numeri, mentre io l’ho fatto dal punto di vista psicologico e morale visto che gli studenti hanno chiesto come bisogna affrontare i cittadini. Ho raccontato la nostra missione: la gente deve entrare non solo per acquistare il farmaco ma anche per avere consigli, al pari del medico che dà la soluzione dopo la visita. Chi viene in farmacia soffre di qualcosa: va accolto col sorriso, gli va dato il prodotto giusto e lui torna a casa contento. Così tornerà: questa è la fidelizzazione. Non siamo solo distributori di farmaci, ma il primo punto della salute, a cui seguono medici e ospedale". Il frutto di questa filosofia viene dai numeri: la farmacia comunale viaggia su 550 scontrini al giorno (alla vecchia sede negli ultimi tempi erano appena 50), in media da 15-18 euro l’uno, e il 2024 ha chiuso con un fatturato da 2 milioni e un utile di 120mila euro. "Per statuto – conclude Duranti – un terzo dell’utile sarà devoluto al sociale, un terzo al capitale e un terzo agli investimenti". Il modello della farmacia comunale, infine, sarà il tema della tavola rotonda "Diamo alla tua salute il tempo che merita" in agenda il 20 maggio al Sant’Agostino.

Daniele Masseglia