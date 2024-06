Farmacia comunale, utile in positivo. Ipotesi seconda struttura

L’Azienda speciale farmaceutica ha confermato anche nel 2023 il suo stato di grazia. I numeri parlano infatti di un utile di 112.800 euro e un fatturato salito da 1,7 a quasi 1,9 milioni. La vera notizia, semmai, è il sogno di una seconda struttura che il presidente Gianluca Duranti (nella foto) ha confessato giovedì in consiglio durante una discussione con il capogruppo Lorenzo Borzonasca (Insieme). "È solo un’ipotesi – dice Duranti – dato che bisogna fare studi e valutazioni in merito a piante organiche, abitanti e altro. Ho lanciato il sasso facendo notare che Forte, Massarosa e Camaiore hanno tre farmacie comunali, Viareggio sette e noi una sola, più altre sette private". Ma Borzonasca mette già le mani avanti: "La farmacia deve essere un servizio di prossimità che fa utili ma garantisce un servizio su tutto il territorio. Siamo disponibili con idee e proposte per garantirla anche in zone non centrali senza arrecare danno alle farmacie esistenti".

d.m.