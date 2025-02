"Faremo di tutto per portare avanti le sue idee"

L’Arno, l’associazione ricerca neurologica, fu proprio fondata da Ubaldo Bonuccelli insieme al professor Alberto Muratorio nel 1986: un sodalizio a cui era attaccatissimo. "Non più tardi di qualche settimana fa – racconta Gianfranco Antognoli presidente Arno – Ubaldo, dal suo letto di ospedale dava direttive su come si doveva impostare la Mattinata Intelligente prevista lunedì 27 gennaio per i licei di Pietrasanta. “Io non ci sarò, ma chiamate i neurologi Paolo del Dotto, che ho già avvisato, e Giorgio Pini. Dobbiamo far capire ai ragazzi che il nostro organo principale è il cervello e che lo devono usare bene. Avanti tutta… e spero di rimettermi per il prossimo appuntamento del 17 febbraio con i ragazzi del liceo di Forte dei Marmi.” Ecco lo spirito di Ubaldo, con il cervello sempre acceso. Presente, perspicace, capace di vedere sempre lontano, di intuire e capire prima degli altri. Disponibile alla divulgazione, disponibile verso i pazienti e la sua famiglia che amava sopra ogni cosa. Era davvero lui il motore delle idee dell’Arno – aggiunge – il premio, conferito a grandi personaggi dello spettacolo e scienziati di fama internazionale. Il periodico Amici del Cervello news. Gli incontri con gli studenti che volevano fossero preceduti dallo spettacolo Intervista al Cervello Show. Le tavole rotonde. Gli interventi televisivi. Ubaldo ci ha lasciato fisicamente ma noi faremo di tutto perché le sue idee e i suoi progetti possano andare avanti".

Fra. Na.