Falcone e Borsellino 31 anni dopo Il Caffè ospita “L’ultima estate“

Il 1992 è l’anno delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Un anno drammatico e cruciale, che cambia per sempre la storia dell’Italia. Con "L’Ultima Estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo" in scena nell’ambito del 44° Festival La Versiliana stasera alle 21.30 allo Spazio Caffè de La Versiliana si ripercorrono gli ultimi mesi di vita dei due magistrati palermitani. Scritto da Claudio Fava, presidente commissione antimafia in Sicilia e autore della sceneggiatura "I 100 passi", L’Ultima estate è un progetto del regista e attore Simone Luglio, diretto da Chiara Callegari e interpretato dallo stesso Simone Luglio e Giovanni Santangelo.

"L’ultima estate" è un mosaico di eventi, un delicato intrecciarsi di momenti ironici e amari, pubblici e intimi. Si parte dalla fine, dalla morte dei magistrati.