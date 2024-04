Ex “Pierotti“. Il Comune vuole acquisirlo

Dopo una lunga serie di tentennamenti alla fine le carte sono state svelate: il Comune è interessato all’acquisto dello storico ex laboratorio “Pierotti“ (nella foto), anche se sarà il consiglio comunale a pronunciarsi per il via libera ufficiale. L’indiscrezione è emersa ieri pomeriggio in due occasioni, ossia durante la commissione lavori pubblici e bilancio e a seguire in sede di capigruppo. Si tratta di una manovra molto delicata a livello finanziario, visto che il “triangolino“ incastonato tra l’Aurelia, via Santini e via del Castagno, ai piedi del ponte della Madonnina, tornerà all’asta il 24 maggio dopo che il primo appuntamento di gennaio era andato deserto. L’ex complesso industriale, di cui nel novembre 2022 crollò una grossa porzione di muro, ha un costo di 770mila euro, con offerta minima pari a 525mila euro.

Il tabellino di marcia è presto detto. Al prossimo consiglio comunale, fissato il 15 aprile alle 20,30, tra i vari punti all’ordine del giorno verrà discussa anche una proposta di variazione al bilancio di previsione 2024-2026 che include la vice dell’ex laboratorio “Pierotti“. Dopo di che nella seduta successiva (ancora da programmare) l’assise dovrà esprimersi in merito all’eventuale partecipazione all’asta e alla quantificazione dell’offerta economica da presentare. In ballo c’è uno dei principali biglietti da visita posti all’ingresso della città, in questo caso lato mare, con una superficie di 2.200 metri quadri e una destinazione residenziale, direzionale, commerciale e artigianale. Da tempo la comunità degli artigiani e le forze di minoranza ne avevano caldeggiato l’acquisto per farne un polo espositivo-culturale: staremo a vedere.

d.m.