Evento di protezione civile. Tanto pubblico agli stand

Come funziona un idrante, come è allestito un mezzo di intervento e le pratiche di soccorso da mettere in atto. Tanta curiosità per "Io non rischio...Versilia!" l’evento che domenica ha letteralmente animato Tonfano, promosso da Comitato Alluvionati di Pietrasanta 19/06/1996, Società Nazionale Salvamento Viareggio Versilia, Anpas Croce Verde di Pietrasanta e Misericordia di Pietrasanta. Giovani e famiglie in un vero villaggio intercomunale di protezione civile, si sono cimentati con il percorso di antincendio boschivo, hanno visto da vicino attrezzature e mezzi che vengono impiegati durante le alluvioni e per la ricerca dei dispersi, hanno imparato come si prepara un perfetto “zaino emergenza”, e si sono informati sulle procedure salvavita di primo soccorso. Hanno anche ricevuto le card di “Io non rischio” con informazioni utili su alcune emergenze specifiche, dalle eruzioni vulcaniche al terremoto e, ai vari stand e punti informativi, i volontari e il personale degli enti municipali coinvolti sono rimasti a disposizione di tutti i visitatori. Fra le iniziative anche un “truccabimbi” a tema, le letture del gruppo “Nati per Leggere Versilia”, e la seconda “battaglia dei tappini” che ha visto i componenti delle associazioni e il personale comunale sfidarsi sulla conoscenza delle buone pratiche di protezione civile. Un appuntamento che ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, maremoto, alluvione, incendi boschivi.