Eventi su Puccini. La Brilla ospita quattro incontri

Un ciclo di incontri sulla figura di Giacomo Puccini alla Brilla. Prosegue il calendario di appuntamenti del progetto "Puccini a Massarosa", contenitore che il Comune ha promosso in collaborazione con associaizoni, realtà e personalità legate al mondo della cultura e della musica per omaggiare il Maestro nel centenario della sua scomparsa.

Quattro incontri, che prendono in esame alcuni momenti fondamentali della produzione artistica del musicista, curati e condotti da Emiliano Sarti, grande esperto pucciniano e autore di saggi e libri di musica e letteratura. Si inizia domenica con una conferenza concerto su "Madama Butterfly", con lo scopo di mettere in luce le peculiarità dell’opera con l’ascolto di alcuni passi eseguiti dalla voce del soprano Silvana Froli e del tenore Nicola Simone Mugnaini, accompagnati al pianoforte dal Maestro Flavio Fiorini. Il concerto sarà preceduto da un’introduzione all’opera per metterne in risalto le caratteristiche e i temi principali, nonché le varie tappe della sua composizione e i rapporti con i testi letterari che l’hanno ispirata.

Il secondo incontro, sabato 5 ottobre, verterà sugli ambienti e sulle amicizie di Puccini, per conoscere quali figure erano frequentate dal maestro per varie occasioni, da quelle più impegnative relative al lavoro a quelle più amichevoli. Il terzo e il quarto incontro, sabato 12 e sabato 19 ottobre, saranno dedicati alla guida all’ascolto di due opere, Gianni Schicchi e Turandot. La prima è un’opera ambientata nella Toscana del 1200 e mette in scena un episodio ricordato nella Divina Commedia dantesca, l’altra è il canto del cigno di Puccini, l’opera che il musicista non riuscì a completare.