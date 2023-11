Eventi di Natale. Tra mercatini e concerti

Prende il via il Natale seravezzino, con un ricco calendario di iniziative da sabato 2 dicembre sino all’Epifania, frutto di un coordinamento del Comune con le varie associazioni. Il prossimo fine settimana prenderanno il via i mercatini natalizi: sabato dalle 9 alle 19 in piazza Pertini a Querceta, a cura di QuercetArte e il giorno successivo in piazza Europa a Ripa, dalle 10 alle 18, a cura della contrada La Lucertola e di QuercetArte. In questo primo week end sono in programma anche due iniziative del Gruppo Mineralogico Paleontologico versiliese: sabato alle 17 alla Pro loco di Seravezza, il geologo Sergio Mancini terrà una conferenza su “Santa Barbara e la sua tradizione nella Versilia Storica”, cui seguirà alle 9 di domenica una escursione e gita sociale nella tradizione della Santa, con ritrovo davanti alla sede della Pro loco. Venerdì 8 festa a Querceta, dalle 9 alle 19, a cura di QuercetArte e della locale Pro loco, con mercatino natalizio, truccabimbi, spettacoli e street food. Alle 15 la suggestiva esibizione della Fanfara degli alpini Tenente Giorgio Giannaccini e dalle 17.30 dj set anni ‘90, a cura di Peter DJ, un talentuoso dodicenne. "Un programma sviluppato in stretto raccordo con il presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini – spiega Tessa Nardini (nella foto), consigliera preposta a seguire gli eventi culturali – con due concerti promossi con la Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, in programma sabato 9 nella chiesa di Querceta e mercoledì 20 nel duomo di Seravezza". Sabato 16 nel centro storico numerose iniziative a cura della Pro loco e di QuercetaArte. Infine il 19 dicembre alle Scuderie Granducali e il 22 nella chiesa di San Martino alla Cappella, si terranno due grandi concerti delle Filarmoniche del Comune che, per la prima volta, si esibiranno riunite.