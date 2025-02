Eventi dell’8 Marzo. Incontri, screening e corsi di difesa

Giornata Internazionale della Donna: la Commissione pari opportunità del Comune, col patrocinio dell’amministrazione, ha organizzato un programma di iniziative gratuite su salute, cultura e sicurezza personale. L’8 marzo, Villa Bertelli diventerà il cuore delle celebrazioni. Alle 16.30 nel Giardino d’Inverno dialogo tra il sindaco Bruno Murzi e la dottoressa Arianna Menciassi, docente di Bioingegneria e Robotica Biomedica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sui progressi scientifici e sul ruolo delle donne nella ricerca. Alle 17.30, Nadia Verdile, Angela Guidetti e Francesca Fazzi presenteranno gli ultimi tre volumi della collana “Le Italiane”, dedicata a figure femminili della storia (Lydia Poet, prima donna avvocato in Italia, Eleonora Duse, icona del teatro internazionale, e Alba de Céspedes, scrittrice e giornalista). Alle 21 “Cantando di donne” di Davide Giandrini, uno spettacolo tra canzone, teatro e cabaret che, con eleganza e ironia, celebra il mondo femminile. Inoltre dal 3 al 10 marzo, in collaborazione con la Croce Verde e l’associazione Donne per le Donne, screening gratuiti per le residenti, alla Croce Verde (prenotabili dal 25 febbraio all’800.943542) con i medici Lucia Barsi (dermatologia), Paolo Cima (ginecologia), Dante Chiappino e Jamagidze Giuli (ecografia), Davide Giorgi e Vittorio Neri (cardiologia), Isabella Giusti (oculistica), Paolo Vaglio (medicina sportiva) e Giulia Varia (podologia). Non manca l’attenzione alla sicurezza personale: dal 14 marzo all’11 aprile Mma Jiu Jitsu propone il corso di autodifesa articolato in cinque incontri ogni venerdì dalle 18 alle 19 alla palestra della Carducci (presentarsi direttamente al primo incontro senza prenotazione). La Multiservizi consegnerà due tampon-box nei bagni femminili del liceo Chini Michelangelo. "Ringrazio la commissione pari opportunità e Sabrina Nardini del mio staff – dice il sindaco Bruno Murzi – che con grande impegno coordina queste iniziative"

Fra.Na.