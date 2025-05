Eugenio Cecconi. La grande arte apre la stagione

La "Perla della Versilia" apre sabato alle 17.30 la sua stagione d’arte con la mostra "Giornate di caccia e di colore" di Eugenio Cecconi allestita al Forte Leopoldo I, pittore amico dei Macchiaioli, "anima sensitiva e operante" dall’intimo legame con la Natura. Un nuovo tassello al percorso culturale iniziato nel 2018 dal Comune e la Fondazione Villa Bertelli con la Società di Belle Arti, per riscoprire e valorizzare l’esperienza dei Macchiaioli e delle personalità a essa legate. Il Forte Leopoldo I, con l’esposizione "Giornate di caccia e di colore" si conferma come luogo di memoria e conoscenza della ricchezza e dell’attualità dell’esperienza dei Macchiaioli e delle personalità a essa legate. La mostra prosegue fino a domenica 9 novembre. L’esposizione è promossa dal Comune in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli, organizzata dalla Società di Belle Arti, a cura di Elisabetta Matteucci e propone una selezione di dipinti di Eugenio Cecconi tra cui i ritratti di cani da sempre amati e apprezzati dagli appassionati. Telemaco Signorini, che di Eugenio Cecconi era amico ed estimatore, osservava: "c’è gente nei cani di Cecconi" aggiungendo che: "Quando il Cecconi dipinge un cane ne fa il ritratto morale e fa capire ciò che ha già fatto e quello che sta per fare". La retrospettiva dedicata al pittore amico dei Macchiaioli non è riservata esclusivamente al fedele amico dell’uomo. Attraverso una selezione di dipinti di diversi periodi e generi articolata in sette sezioni ordinate secondo un criterio tematico, essa dà conto delle maestose vedute, delle scene di vita e di caccia in Maremma e dell’umile e fiera quotidianità dei suoi abitanti.