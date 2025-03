Estensione della fibra ottica. Nel 2026 a Terrinca e Levigliani

Dopo la cablatura in fibra ottica Ftth di 13 borghi montani, pari ad una nuova rete di 36 chilometri e 1772 unità immobiliari collegate, adesso Open Fiber ha presentato all’amministrazione comunale di una nuova implementazione dell’infrastruttura della banda ultra larga. Si tratta di un investimento pari a 120mila euro, che estenderà la fibra ottica in altre 92 unità immobiliari, in particolare a Terrinca (una parte) e tutto il borgo di Levigliani, i due paesi che erano rimasti fuori dal primo intervento essendo già serviti dalla banda larga. Il lavoro è finanziato dal Pnrr attraverso Infratel, ed è appunto svolto da Open Fiber, e rientra del “Piano Italia 1 giga”. "Come annunciato in campagna elettorale - spiega il vicesindaco Alessandro Pelagatti - ci sarà un ampliamento della banda ultra larga in fibra ottica ad opera di Open Fiber che andrà a coprire quasi 100 nuovi civici nel nostro Comune, andando a cablare in fibra ottica ulteriormente il nostro territorio. Un investimento che darà la possibilità a cittadini e aziende del territorio di navigare e una velocità più competitiva a di molto superiore agli standard precedenti. Le attività di realizzazione della nuova infrastruttura inizieranno nel 2026".