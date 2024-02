Estate in salsa "Happy Days" . Dedicata ai 50 anni della sit com

La prossima estate profumerà di sogno americano con una lunga parentesi di eventi dedicati ai 50 anni della celeberrima sitcom Happy Days. Ricordando le giacche in pelle, l’eterna sigla e i protagonisti di storie familiari e di amicizia che hanno cavalcato generazioni: era il gennaio 1974 quando fu trasmessa la prima puntata dedicata a Fonzie&friends di una serie in onda per dieci anni negli Stati Uniti. "Happy days-50 anni di storia" è l’evento che dal 1° all’11 agosto si terrà in Versilia con una mostra, la presentazione di un libro e, soprattutto, un galà dinner anni Cinquanta in uno stabilimento al Forte con la presenza di due degli attori del serial: Potsie e Ralph Malph, gli storici amici di Fonzie interpretati da Anson Williams e Don Most. Per l’occasione l’organizzatore Simone Barazzotto, anima dell’iniziativa, ha coinvolto nientemeno che Giuseppe Ganelli, radiologo di Codogno e incoronato come il più grande collezionista al mondo di cimeli di Happy Days. Oltre a complementi utilizzati sui set, proporrà in mostra anche le linee di merchindising che negli anni hanno celebrato la sit com come il ciak autentico autografato, la tuta da meccanico di Fonzie e abiti di scena. Tutte ’chicche’ di storia e costume che a giugno già saranno proposte in un mega evento a Hollywood al quale è attesa la presenza del regista da Oscar Ron Howard che esordì proprio grazie ad Happy Days nei panni di Richie Cunningham.

Ma non è tutto: verrà anche presentato il libro "La nostra storia-tutto il mondo di Happy Days", scritto dallo stesso Ganelli assieme al giornalista Emilio Targia che vanta la prefazione di Henry Winkler (Arthur “Fonzie” Fonzarelli) e la postfazione del cantante Max Pezzali.

"Lo scorso anno – commenta Barazzotto – Forte dei Marmi ha celebrato i 40 anni di Sapore di Mare a Villa Bertelli mentre Palazzo Mediceo ha fatto un tributo agli anni Ottanta. Ricordare i passaggi ’cult’ della storia dei costumi e dello spettacolo è doveroso e per questo ho pensato di coinvolgere anche il nostro territorio nella tappa di celebrazioni che negli Usa regaleranno momenti di forte impatto mediatico con la reunion di tutti gli attori di allora. Sto cercando la location per la mostra di cimeli e documenti che promette di veicolare attenzione e turismo nel pieno dell’estate, mentre la serata di gala conclusiva sarà in spiaggia a Forte dei Marmi con dress code anni Cinquanta".

Francesca Navari