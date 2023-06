Esoyam: cala il sipario con record di visitatori

Ultimo fine settimana per la mostra Esoyam del giovane artista russo Vladimir Kartashov (foto) ospitata nella chiesa di Sant’Agostino sulla quale cala il sipario domenica. La rassegna dello artista ha registrato record di presenze. Nei weekend circa 1000 visitatori al giorno. La mostra organizzata da The Project Space e Tg Residency e curata da Alessandro Romanini è ispirata dal Künstlerroman romanzo scritto dall’artista e nelle opere pittoriche esposte dialogano iconografie solo apparentemente distanti come quella della cultura underground tecnologica e quella della mitologia con importanti riferimenti alla cronaca, autobiografici e generazionali.