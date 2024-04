“Escodamè in Vespa“ il recital di Iacopo Crudeli Il cantante e attore Iacopo Crudeli porta in scena il recital "Escodamè in Vespa" al Teatro Era di Pontedera, narrando la storia della Vespa Piaggio con successi della canzone d'autore. Accompagnato da musicisti di valore e proiezioni della Fondazione Piaggio, l'ingresso è gratuito.