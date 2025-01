Erp, il sindaco non ci sta: "Noi sempre disponibili". E annuncia 20 nuove case

Il polverone era inevitabile. Non si fa attendere la replica del sindaco Alberto Giovannetti dopo che nell’edizione di ieri i condomini delle case Erp di via Pea hanno elencato una lunga serie di magagne seguita dall’accusa a Comune ed Erp di "immobilismo", l’annuncio di informare il questore e di voler costituire una lista civica alle prossime amministrative per portare in consiglio il rappresentante di ogni casa popolare del territorio. "Accusare l’amministrazione di latitanza e opportunismo ("si fanno vedere solo in campagna elettorale", avevano detto i cittadini, ndr) non solo è ingiusto – contrattacca il sindaco – ma completamente falso".

Il primo cittadino assicura infatti che i contatti tra Comune ed Erp, responsabile per gli interventi straordinari sugli alloggi, sono costanti. "Siamo pronti ad ogni sollecitazione – prosegue – e l’assessorato e l’ufficio competenti sono impegnati in un ascolto diretto e spesso quotidiano degli inquilini. Le stesse problematiche sugli infissi degli alloggi in via Pea, infatti, non solo ci sono ben note ma sono già state oggetto di valutazione, anche economica, con l’ente di Lucca. Stiamo verificando l’opzione più sostenibile per finanziare i lavori, che non sono di poco conto".

Per dimostrare l’impegno dell’amministrazione Giovannetti ricorda inoltre che nell’ultima variazione di bilancio sono stati stanziati 150mila euro di risorse comunali per i ripristini degli alloggi di risulta, in modo da poter poi procedere alla loro riassegnazione. Il sindaco annuncia infine l’arrivo di nuovi alloggi popolari: "Con Erp ci stiamo confrontando anche sulla costruzione di 10-12 nuovi alloggi a Pontaranci e, appena saranno erogate le risorse dagli enti sovraordinati che partecipano, con il Comune, al progetto, inizieranno i lavori per altre 8 unità abitative in via Bugneta, al quartiere Africa. Per sistemare tutte le case popolari di Pietrasanta – conclude – servirebbe un bilancio intero. Ma è anche vero che se tutti gli inquilini operassero le piccole manutenzioni che per contratto sarebbero chiamati a sostenere, forse lo stato di conservazione del patrimonio edilizio, che è comunque vetusto, sarebbe migliore".

Da parte sua, infine, Erp ha comunicato al sindaco che nei prossimi giorni farà una ricognizione generale e consegnerà all’amministrazione una relazione puntuale sulla situazione degli alloggi cittadini.

Daniele Masseglia