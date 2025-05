"Era necessario prorogare le gestioni"

"E’ necessario che l’amministrazione si attivi per garantire posti di lavoro e sorveglianza nelle spiagge comunali". Il capogruppo di Amo orte, Umberto Buratti (nella foto), rimarca che "questa amministrazione colpevolmente si è dimenticata delle spiagge comunali e della spiaggia libera. Eppure sapeva della scadenza delle gestioni ma niente è stato fatto. Un ritardo ingiustificabile". E sostiene le ragioni degli ex dipendenti delle spiagge comunali che hanno inviato una lettera aperta per protestare per il mancato affidamento della gestione dei due arenili a ridosso della stagione. "Oltre al problema occupazionale c’è quello della sicurezza pubblica – premette – non si possono lasciare tratti di spiaggia senza il servizio di salvamento. E’ impensabile che nessuno dell’amministrazione comunale abbia trovato il tempo di pianificare e programmare le gare per le nuove gestioni. Dovrebbero imparare dagli imprenditori balneari che, per la quasi totalità, sono aperti da Pasqua, nonostante la situazione di incertezza per il rinnovo delle concessioni. E pensare che il turismo balneare è la mono economia di Forte Dei Marmi.

Forse, considerati i ritardi, conveniva prorogare le attuali gestioni fino a settembre ma, come per altre situazioni, questa amministrazione non è in grado di pianificare e programmare. Come gruppo consiliare nell’esprimere la vicinanza e solidarietà ai lavoratori delle nostre spiagge pubbliche chiediamo all’amministrazione di impegnarsi per garantire i posti di lavoro e di provvedere comunque ad organizzare, da subito, il servizio di salvamento per la spiaggia libera e le spiagge comunali"