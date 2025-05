Campionato di scacchi: "Sforzi" sugli scudi

L’Istituto "Armando Sforzi" anche quest’anno ha visto i suoi ragazzi qualificarsi per la finale delle competizioni studentesche a squadre in tre categorie: femminile primaria con Arianna Frizza, Sara Panconi, Huyen Mugnaini, Lucia Pierotti e Carla Di Chiara capitanate dal presidente del Circolo Scacchistico della Versilia Andrea Cosci; mista primaria con Alessandro Martinelli, Saverio Marchetti, Adele Ghilardi, Lorenzo Gori e Massimo Palagi capitanati dall’istruttore Alessandro Colosimo; maschile secondaria di primo grado con Gabriele Bertogli, Samuele Del Pistoia, Cesare Pinato, Alessandro Tessandori, Joel Tognetti e Jeremy Stabile capitanati dall’istruttore Carlo Menchetti. Le squadre sono state accompagnate dalle insegnanti Patrizia Francesconi ed Elisabetta Mei che seguono il progetto scacchi da diversi anni.

La grande sala del Pala Dean Martin di Pescara è stata preparata con più di 700 scacchiere per consentire alle 356 squadre iscritte di disputare i sette turni del torneo. Tutte le squadre dello Sforzi hanno conseguito due vittorie e due pareggi posizionandosi a metà classifica e tutti i ragazzi hanno potuto giocare più turni conseguendo almeno un punto; e alcuni di loro hanno ottenuto la soddisfazione di un buon piazzamento nella classifica individuale di scacchiera: Alessandro Martinelli (9° tra i giocatori in 1ª scacchiera), Alessandro Tessandori (8° tra i giocatori in 4ª scacchiera) e Carla Di Chiara (3ª tra i giocatori in 5ª scacchiera). I ragazzi hanno dato buona prova di sé, centrando dunque uno degli obiettivi principali del progetto ’Scacchi a scuola’.