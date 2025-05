Il viale dei cipressi. Un fascino antico

Tra i tanti meravigliosi borghi toscani, Bolgheri ha mantenuto un fascino autentico fatto di strade di pietra e vigneti a perdita d’occhio. Siamo nell’entroterra della zona conosciuta come Costa degli Etruschi, un’area apprezzata fin dall’antichità per il clima mite e la vita lenta. Arrivare a Bolgheri è un viaggio nel viaggio: il Viale dei Cipressi è una delle immagini più identificative della Toscana, cinque chilometri di pura bellezza fiancheggiata da più di duecento maestosi cipressi secolari. Viene naturale percorrerlo avendo in mente i versi immortali del poeta Carducci "I cipressi che a Bolgheri alti e schietti / Van da San Guido in duplice filar". Questo viale conduce al cuore del borgo, dove il Castello di Bolgheri, con la sua imponente torre in mattoni rossi, accoglie i visitatori attraverso un arco medievale adornato dallo stemma dei conti Della Gherardesca. All’interno del borgo, le strette vie lastricate si snodano tra case in pietra, balconi fioriti e botteghe artigiane.

La Chiesa romanica dei Santi Giacomo e Cristoforo, risalente al XIII secolo, custodisce affreschi ben conservati ed è uno dei luoghi più antichi del borgo, mentre in Largo Nonna Lucia si trova una statua in bronzo dedicata alla nonna del poeta Carducci, seduta su una panchina, pronta ad accogliere i visitatori per una foto ricordo. Qui è presente anche una cornice panoramica che fa parte di un progetto artistico che incornicia scorci suggestivi del territorio, ispirandosi ai versi di Giosuè Carducci, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare il paesaggio attraverso una "finestra" artistica, creando un connubio tra natura e poesia. Nel cuore di Bolgheri si trova un vero testimone della storia: un Olivo del 1723, un maestoso albero secolare con oltre tre secoli di vita. Una breve passeggiata tra le vie lastricate del paese ve lo farà individuare facilmente.

Uscendo dal borgo, ci dirigiamo verso la Via Bolgherese, una strada panoramica che collega Castagneto Carducci a Bolgheri. È uno dei tratti più affascinanti della campagna toscana, compeltamente immersa tra vigneti ordinati, uliveti antichi e casali in pietra. È anche considerata una delle strade del vino per eccellenza, perché lungo il suo percorso si concentrano alcune delle più rinomate cantine della denominazione Bolgheri DOC.