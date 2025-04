Entrano in funzione i nuovi scuolabus

Più sicurezza e una maggior attenzione all’ambiente. È il biglietto da visita dei quattro nuovi scuolabus entrati ufficialmente in funzione sul territorio comunale ringiovanendo il parco mezzi. Quelli precedenti avevano infatti un’età che oscillava dai 7 ai 20 anni, con punte-record di percorrenze che andavano oltre i 400mila chilometri. I nuovi scuolabus, più moderni, sicuri e a basso impatto ambientale, sono stati accolti in piazza Duomo nei giorni scorsi (nella foto) dal vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani insieme al personale comunale dell’ufficio scuola e a quello della cooperativa "B&B Service", affidataria del servizio di trasporto scolastico.

"Come prevede il contratto d’appalto – spiega Bresciani – il Comune ha esercitato l’opzione che prevede la sostituzione dei mezzi di proprietà comunale con altri più ’giovani’. La nuova fornitura, già compresa nell’accordo di servizio, non porta alcun onere aggiuntivo sulle casse comunali. Si tratta di un investimento fondamentale per la sicurezza e il benessere dei nostri ragazzi, oltre che per una maggior sostenibilità ambientale. Un servizio di trasporto scolastico affidabile garantisce infatti protezione ai bambini e puntualità negli spostamenti, offrendo con efficacia quel supporto all’organizzazione familiare che è essenziale, in particolare nelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano". Il primo mezzo è entrato in servizio circa un mese fa, e a seguire è toccato agli altri tre.