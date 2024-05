Enrico Lenzi sbatte la porta e se ne va

Dopo l’infausta retrocessione sul campo dalla Serie D all’Eccellenza e tutti i “veleni” post-derby col Seravezza a colpi di comunicati e contro-comunicati ecco che in casa Real Forte Querceta sono arrivate le dimissioni del presidente Enrico Lenzi che si è anche scusato con il Seravezza. "Nei giorni scorsi sono emersi dissidi tra alcuni membri della dirigenza del Real Forte Querceta e l’avversaria Seravezza in seguito al derby di domenica – si legge nella nota a firma Lenzi – le parole goliardiche intercorse sono state interpretate dagli avversari come velate minacce. Alla luce di questi fatti, intendo dissociarmi dalle recenti dichiarazioni emesse dalla società Real Forte Querceta nei confronti del Seravezza Pozzi e da qualsivoglia situazione ad essa legata. Come presidente, ma soprattutto come imprenditore, sono consapevole della mia responsabilità non solo verso la squadra e i suoi tifosi, ma anche verso i miei dipendenti e le loro famiglie. Mi scuso sinceramente col Seravezza, la sua dirigenza e i suoi sostenitori. Sono totalmente ignaro di quanto accaduto e fatico ancora a crederci. Ho più volte sollecitato il Real Forte Querceta ad interrompere la pubblicazione di inopportuni post sui social nei confronti del Seravezza e dei professionisti che ne fanno parte. La mia moralità mi impone di essere una persona leale, sia nel privato che nel lavoro, e non avrei mai consentito questa tipologia di comportamenti che non rispecchiano minimamente i miei principi, né come imprenditore né come uomo. Resta fermo il mio impegno nel rispettare gli accordi presi dalla Lenergy SpA, società che rappresento, come sponsor del Real Forte Querceta fino alla scadenza del contratto, mantenendo così la parola data all’inizio della stagione". Intanto c’è già chi accosta Lenzi al Viareggio neopromosso in Eccellenza.