Enolia, le anticipazioni Si ’allunga’ a tre giorni

Conto alla rovescia per la 22ma edizione di Enolia, la kermesse alla scoperta dell’olio di qualità, del vino e dei prodotti tipici, in programma dal 13 al 15 maggio nell’area medicea e nel centro storico. In vetrina trenta tipologie di oli, 200 etichette di vino in degustazione, oltre 35 artigiani del gusto provenienti da Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Calabria. E, ancora, 4 cooking show, 15 conferenze e dibattiti, premiazioni, corsi sull’olio d’oliva e molto altro ancora. La location principale sarà sempre l’area medicea Patrimonio Unesco, nel suggestivo giardino Mediceo, ripetendo la vincente novità introdotta l’anno scorso con il coinvolgimento del centro storico di Seravezza. Mentre nella scorsa edizione il paese divenne un inaspettato “uliveto effimero”, quest’anno sarà trasformato in una sorta di giardino di “piante effimere”, con sculture, installazioni e mostre che richiameranno lo stile anni degli ‘80. Gabriele Ghirlanda anticipa il lancio di una particolare birra e nel frattempo filtra la notizia dell’assegnazione, in questa edizione, del premio Enolia, un riconoscimento a carattere biennale che viene attribuito a un personaggio pubblico legato alla qualità nell’ambito enogastronomico. C’è poi grande attesa per il “prodotto novità” che sarà lanciato in questa kermesse e che, come accaduto in ogni edizione, sarà senz’altro capace di farsi largo sulle tavole dei buongustai. Un’altra novità è l’estensione della manifestazione al lunedì quando i villaggi dell’olio e del vino si trasferiranno alla Fondazione Arkad, a fianco di Palazzo Mediceo. "Un grazie a Marco Bellentani – dice Ghirlanda – che da quattro anni collabora attivamente ad Enolia con la creazione del Villaggio del vino dove è capace di portare ogni anno vere eccellenze italiane".