Ennesimo terremoto in casa Pd. Si è dimesso il consigliere Conti

In un mese e mezzo, in casa Pd, è successo di tutto. Prima le dimissioni di 11 membri di segreteria e direttivo. Poi il commissariamento affidato fino al 2025 a Marco Niccolai. Ieri la terza scossa, non meno potente delle precedenti: le dimissioni del consigliere comunale Nicola Conti dopo tre mandati e un incarico anche da vice presidente della Provincia. La notizia in realtà era rimasta semi-nascosta, ma i rumors ci hanno visto giusto. Contattato dal nostro giornale, l’ormai ex consigliere 42enne non si tira indietro: "Le motivazioni della mia scelta sono di natura strettamente personale".

Parole che chiudono un cerchio iniziato nel 2015 con il suo ingresso in consiglio comunale all’opposizione. Poi nel 2018 un autentico exploit: da consigliere più votato venne indicato dal candidato sindaco Ettore Neri come suo vice in caso di vittoria, ma poi vinse Alberto Giovannetti e tornò all’opposizione. "In quegli anni – ricorda Conti – ho vissuto la mia più bella e significativa esperienza politica con la Provincia. Ricoprire il ruolo di vice presidente è stato un grande onore che mi ha permesso di ottenere tante soddisfazioni, come quando siamo riusciti a sbloccare i lavori del Don Lazzeri Stagi ’ o l’emozione di rappresentare l’ente a Sant’Anna il 12 agosto o per la ricorrenza dell’alluvione del 1996". E poi le tante problematiche ambientali del territorio, le maratone in consiglio per i piani urbanistici, le decine di mozioni, interrogazioni ed emendamenti presentati, gli scontri con la maggioranza e negli ultimi tempi le diatribe dentro il Pd, vedi le sue dimissioni a ottobre dagli organi del partito. "Mi prendo una pausa dalla politica attiva – conclude – e mi scuso con chi mi ha sostenuto in questi anni. Nella vita, così come nella politica, è importante capire quando è il momento di fermarsi perché si possa svolgere al meglio il ruolo che si ricopre. Rimarrò a disposizione di chi avrà bisogno del mio aiuto. La mia è stata una bella avventura durata 10 anni che mi ha permesso di crescere molto. Se ho finito di fare politica? Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Al suo posto subentrerà Claudia Dinelli, prima dei noi eletti ed ex segretaria comunale dei Dem.

Daniele Masseglia