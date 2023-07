Emma e Leo lottano ancora per la vita

Lottano ancora per la vita Leonardo ed Emma, i due fidanzatini di 20 anni o poco più che martedì mattina sono rimasti coinvolti in un terribile incidente stradale in darsena mentre stavano andando al mare. Entrambi da quella maledetta mattina sono ricoverati in sala di rianimazione dell’ospedale Cisanello di Pisa dove i medici stanno facendo di tutto per strapparli alla morte. La situazione è gravissima, disperata. Soprattutto per Leonardo che è quello che nell’impatto con la moto ha riportato le lesioni cerebrali più gravi.

I genitori e i familiari dei due ragazzi continuano a vivere nell’angoscia e nella speranza che possa arrivare una piccola notizia positiva cui potersi aggrappare. Leonardo ed Emma ce la stanno mettendo tutta con la forza dei vent’anni. La loro loro storia, il dramma che stanno vivendo in quei letti d’ospedale posizionati l’uno vicino all’altra, hanno commosso medici e infermieri dell’ospedale pisano e l’intera comunità di Viareggio. Che prega e spera che i due ragazzi ce la possano fare; una comunità che spera che per una volta si possa compiere un miracolo. Per questo era stata fatta una veglia di preghiera anche per poter far senire alle famiglie – così provate da quello che è capitato loro – il sostegno e la vicinanza di un’intera comunità. Parole di vicinanza, affetto e incoraggiamento sono arrivate in questi giorni anche da parte di chi, prima delle famiglie di Leonardo ed Emma, aveva vissuto questo stesso dramma, questo stesso strazio.